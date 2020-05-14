James Jeffrey: "İşim Suriye'de savaşı Ruslar için çıkmaz haline getirmek"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi ve DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Temsilcisi James Jeffrey, Washington merkezli Hudson Enstitüsü'nde açıklamalarda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de bulundurduğu gücün faydalarını görmeye başladıklarını söyleyen Jeffrey, ABD'nin Afganistan'da olduğu gibi Suriye'de de çıkmaza girdiği iddialarını reddetti.

"TAKİP ETTİĞİMİZ POLİTİKANIN AKILLICA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

ABD'nin Suriye'deki politikasının bölgedeki düşmanlarına baskı uygulamak olduğunu belirten Jeffrey, "Takip ettiğimiz politikanın akıllıca bir politika olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Jeffrey, "Burası (Suriye) Afganistan veya Vietnam değil. Burası (ABD için) bir çıkmaz değil. Benim işim bu savaşı Ruslar için bir çıkmaz haline getirmektir." ifadesini kullandı.