Skandal görüntü! Araç içinde tavuk kesip sattılar

İstanbul'da meydana gelen olay bir sosyal medya hesabında yayınlandıktan sonra birçok kişi tarafından paylaşıldı. Görüntülerde ticari bir aracın içinde tavukların kesilerek vatandaşlara satıldığı görülüyor.

Söz konusu görüntülerde aracın içerisindeki canlı tavukların kesilerek poşetlendiği ve ardından da müşterilere satıldığı vurgulanıyor.

"BU NASIL BİR ŞEYDİR!"

Gördükleri karşısında tepki gösteren kişi olayı kameraya alırken, "Bu nasıl bir şeydir ya?" derken, oradaki bir kişinin de "Neyi çekiyorsun? Adam tavuk satıyor işte" demesi dikkatlerden kaçmadı. Görüntüleri çeken kişi ise buna karşılık olarak "Tavuk böyle mi satılır" diyerek tepkisini dile getirdi.

İşte o anlar: