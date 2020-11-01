Skandal görüntü! Depremzedelerin yardım malzemelerini büfede sattılar

İzmir Seferihisar merkezli 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası tüm Türkiye kenetlenerek yaraları sarmaya çalışıyor. Ülkenin farklı bölgelerinden bölgeye yardım yağdı.

Bölgeye gelen yardımlardan sürekli sıraya girerek alan bir kişi bu ürünleri kendi büfesinde sattığı ortaya çıktı. Görüntünün sosyal medyada paylaşılması sonrası çok sayıda internet kullanıcısı olaya tepki gösterdi.

OLAY, BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANDISI

Birçok kez hırsızlık yapan şahıslar, durumun kameraya yansıyarak ortaya çıkması sonrası çaldıkları gıda malzemelerini bıraktılar. O anlar hırsızların ürünleri çaldığını fark eden bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İZMİR DEPREMİ

İzmir Seferihisar merkezli 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılmış ve çok sayıda bina yıkılmıştı. Depremde şu ana kadar 62 kişi yaşamını yitirirken, bölgede depremzedelere yardımlar da anında ulaştırılmaya başlandı.

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