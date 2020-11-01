Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u mağlup ettiHatay Valiliğinden Belen'de yaşanan geline şiddet olayı ile ilgili açıklama!Skandal görüntü! Depremzedelerin yardım malzemelerini büfede sattılarAFAD İzmir depremine ilişkin acı haberi duyurduAli Babacan'dan Kanal İstanbul konusunda sert tepki1 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? Hasta sayısı kaç oldu?Bakan Kurum açıkladı: 104 kişi enkazdan kurtarıldıEnkaz altındaydı! Kötü haber geldiBugün Öğretmen dizisi var mı? Öğretmen dizisi hangi gün? Yeni bölüm neden yok? Yeni bölüm ne zaman?Hastanede yaşam savaşı! Göçük altında kalan maden işçisi ile ilgili yalan söylediler
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Skandal görüntü! Depremzedelerin yardım malzemelerini büfede sattılar

Skandal görüntü! Depremzedelerin yardım malzemelerini büfede sattılar

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 şiddetindeki depremde tüm Türkiye adeta kenetlendi ve bölgeye yardım eli uzatıldı. Deprem bölgesinde dağıtılan yardımları sürekli sıraya girerek alıp büfesine götüren bir kişinin bu ürünleri büfesinde sattığı ortaya çıktı.

İzmir Seferihisar merkezli  6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası tüm Türkiye kenetlenerek yaraları sarmaya çalışıyor. Ülkenin farklı bölgelerinden bölgeye yardım yağdı.

Bölgeye gelen yardımlardan sürekli sıraya girerek alan bir kişi bu ürünleri kendi büfesinde sattığı ortaya çıktı. Görüntünün sosyal medyada paylaşılması sonrası çok sayıda internet kullanıcısı olaya tepki gösterdi.

OLAY, BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANDISI

Birçok kez hırsızlık yapan şahıslar, durumun kameraya yansıyarak ortaya çıkması sonrası çaldıkları gıda malzemelerini bıraktılar. O anlar hırsızların ürünleri çaldığını fark eden bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İZMİR DEPREMİ

İzmir Seferihisar merkezli 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılmış ve çok sayıda bina yıkılmıştı. Depremde şu ana kadar 62 kişi yaşamını yitirirken, bölgede depremzedelere yardımlar da anında ulaştırılmaya başlandı.

.

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT