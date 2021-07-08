Skandal görüntü! İzmit'te otobüs şoförü yolcuyu tekme tokat dövdü

İzmit'te meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. İzmit- Gündoğdu seferini yapanhalk otobüsünde tartışma çıktı. Yolcu, ineceği durakta otobüsün durmadığını öne sürünce şoför de yolcuyudüğmeye basmamakla suçladı. Yolcu bunun üzerine bağırıp, şoförün üzerine yürüdü. Şoför aracı durdurdu, tartışma dışarı taştı.

PEŞ PEŞE YUMRUK VE TEKME ATTI

Şoför, elinde poşetler olan yolcuya ardı ardına yumruk ve tekme attı. Araya girenler, şoförle yolcuyu sakinleştirdi. Şoför araca binip seferine devam etti. Olay anı otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İşte o anlar: