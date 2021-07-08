Fatih Aydın kimdir? | Fatih Aydın Çiftlik Bank nedeniyle mi gözaltına alındı? | Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın neden gözaltına alındı?Son dakika | Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın gözaltına alındıMilli teknoloji hamlesi! Bayraktar AKINCI TİHA Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı!Son dakika | Kritik temas! Bakan Akar ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştüMarmara Denizi'ndeki balıklarda sorun var mı? Bakan Pakdemirli merak edilen konuya açıklık getirdiEURO 2020 final maçını kim yönetecek? | İtalya İngiltere maçının hakemi kim? | Björn Kuipers kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Son dakika | TSK ve MİT'ten PKK'ya flaş operasyon! Etkisiz hale getirildilerSkandal görüntü! İzmit'te otobüs şoförü yolcuyu tekme tokat dövdüSon dakika | Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı belli oldu!8 Temmuz 2021 Perşembe Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Skandal görüntü! İzmit'te otobüs şoförü yolcuyu tekme tokat dövdü

Skandal görüntü! İzmit'te otobüs şoförü yolcuyu tekme tokat dövdü

İzmit’te halk otobüsü şoförü bir yolcuyla tartışma yaşadı. Sinirlenen halk otobüsü şoförü yolcuyu tekme tokat dövdü. Akıllara durgunluk veren anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmit'te meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. İzmit- Gündoğdu seferini yapanhalk otobüsünde tartışma çıktı. Yolcu, ineceği durakta otobüsün durmadığını  öne sürünce şoför de yolcuyudüğmeye basmamakla suçladı. Yolcu bunun üzerine bağırıp, şoförün üzerine yürüdü. Şoför aracı durdurdu, tartışma dışarı taştı.

PEŞ PEŞE YUMRUK VE TEKME ATTI

Şoför, elinde poşetler olan yolcuya ardı ardına yumruk ve tekme attı. Araya girenler, şoförle yolcuyu sakinleştirdi. Şoför araca binip seferine devam etti. Olay anı otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İşte o anlar:

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT