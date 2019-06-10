Skandal hamle sonrası AK Parti'den açıklama geldi!

Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi provokasyondan uzak durmalıdır. GKRY'nin Fatih sondaj gemimizin çalışanları ve TPAO ile işbirliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkardığı yolundaki haberler açık provokasyondur." açıklamasında bulundu.

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