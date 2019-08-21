Skandal iddia: Barınaktaki bazı hayvanlar asitle öldürüldü!

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevindeki kedi ve köpeklere kötü şartlarda bakıldığı ve bazılarının ölüme terk edildiği konusunda internette yer alan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini çekti.

İnternette yer alan paylaşımların bazılarında, hayvanların asitle öldürüldüğü iddiaları edildi.

KONU İLE İLGİLİ HAREKETE GEÇİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, sosyal medyada Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevine ait olduğu öne sürülen görüntülerin ihbar kabul ederek, harekete geçildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nurettin Mert Batu ve bazı hayvanseverlerin iddialarla ilgili yerinde yaptığı incelemede olumsuz bir duruma rastlanılmadığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmanın sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi