Skandal olay! Devlet kurumunda cinsel ilişki

Tayland'da gerçekleşen olay, ülkede çok konuşuldu.

Kral Vajiralongkorn, bir süre önce ‘resmi metresini' sadakatsizlikle suçlayıp unvanınını geri almıştı, üzerinden 1 hafta geçmeden Vajiralongkorn bir karar daha aldı.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, ‘aşırı kötü yönetim’ nedeniyle altı yöneticiyi kovdu.

Kral şimdi de 4 görevliyi daha kovmasıyla gündeme oturdu.

Sarayda yeni bir tasfiye dalgası daha estiren Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, dört muhafızın görevine son verdiğini duyurdu.

GÖREVİNE SON VERİLEN İKİ ERKEK ZİNAYLA SUÇLANIYOR

Royal Gazette’nin haberine göre, bu görevliler arasında yer alan iki erkek zinayla suçlanıyor. Resmi açıklamada, "(Görevliler) uygunsuz davranışlarda bulundu ve zinaya bulaştı” denildi.

Diğer iki görevlinin ise ‘saray muhafızı olmak için gereken standartları karşılayamadığı’ ve tazminatsız işten çıkarıldıkları açıklandı.