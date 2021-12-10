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  3. Skandal olay! İçlerinde Kur'an-ı Kerim'in de olduğu dini kitapları yaktılar!

Skandal olay! İçlerinde Kur'an-ı Kerim'in de olduğu dini kitapları yaktılar!

ABD’nin Arizona Eyalet Üniversitesinde bulunan ibadet odasında, Müslüman öğrencilere ait dini kitapların yırtıldığı ve yakıldığı belirtildi. Kitapların arasında Kur'an-ı Kerim'in de olduğu öğrenildi.

Skandal olay! İçlerinde Kur'an-ı Kerim'in de olduğu dini kitapları yaktılar!

ASU Müslüman Öğrenciler Derneği sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. 

Açıklamada, Hayden Kütüphanesi içinde yer alan, Müslüman öğrencilerin sıklıkla kullandığı ibadet odasındaki dini kitapların yırtıldığı ve yakıldığı bildirildi.

Skandal olay! İçlerinde Kur'an-ı Kerim'in de olduğu dini kitapları yaktılar!

Bu olayın, bu okul döneminde yaşanan ikinci vandalizm olduğuna dikkat çekilerek, "Kampüsteki Müslüman öğrencilerin güvenlik endişesine ilgisiz kalınmamalı." ifadesine yer verildi.

Skandal olay! İçlerinde Kur'an-ı Kerim'in de olduğu dini kitapları yaktılar!

YÖNETİME 'KINAMA' ÇAĞRISI

Üniversite polisinin olay hakkında soruşturma açması için çalıştıkları kaydedilen açıklamada, ASU yönetiminin de olayı kınaması çağrısında bulunuldu.

Skandal olay! İçlerinde Kur'an-ı Kerim'in de olduğu dini kitapları yaktılar!​​​​​​​

Ülkedeki en büyük Müslüman hakları savunucusu kuruluşlardan Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi (CAIR) Arizona ofisi de Kur'an-ı Kerim ve diğer dini kitaplara yönelik saldırı hakkında, "Kamu görevlileri ve topluluk liderleri, ülke çapında kaçınılmaz olarak nefret eylemlerine yol açan artan bağnazlığa karşı seslerini yükseltmelidir." çağrısını dile getirdi. ​​​​​​​

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