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  3. Skandal olay ortaya çıktı! Yakınlarına sahte aşı kartı düzenleyen hemşire tutuklandı

Skandal olay ortaya çıktı! Yakınlarına sahte aşı kartı düzenleyen hemşire tutuklandı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli R.K.Y. isimli hemşire, 2 yakınına sahte aşı kartı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Skandal olay ortaya çıktı! Yakınlarına sahte aşı kartı düzenleyen hemşire tutuklandı

Alınan bilgilere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli olan hemşire R.K.Y.  aşı polikliniğinde aşı olmuş 2 yakınına sahte aşı kartı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yakınlarına sahte aşı kartı düzenleyen hemşire tutuklandı

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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