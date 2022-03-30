Skandal olay! Polis memuru görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Çekilen görüntüler sosyal medyayı salladı

Geçmişte bir polis memurunu taciz etmesi, emekli bir kişiye aracıyla çarpması, yanlışlıkla bir subayı kolundan vurması skandallarıyla gündeme gelen polis memuru Larry 'Benjamin' Thompson, bir skandala daha imza attı.

Daily Star'da yer alan habere göre Larry 'Benjamin' Thompson, Georgia eyaletinde görevinin başındayken polis aracında bir kadınla cinsel ilişkiye girerken görüntülendi.

KULEYE ÇIKIP GİZLİCE GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKTİ

Crafty Cole isimli kullanıcı tesadüf eseri, telekomünikasyon firmasının kulesinin tepesindeyken polis memuru Thompson'un cinsel ilişkiye girdiği anları kaydederek TikTok'ta paylaştı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Söz konusu görüntüler sosyal medyada "Polis kameraya yakalandı!!!" ifadeleri kullanılarak yayınlandı ve kısa sürede binlerce beğeni ve 16 milyondan fazla görüntü elde etti.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Görüntülerin ardından Millen Polis Departmanındaki üstleri, Thomspon'ı teşhis etti. Yaptığı skandalın ortaya çıkması sonrası Thomspon görevinden istifa etti.