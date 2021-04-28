Skandal olaya Twitter'da tepki: #PoliseVuranEllerKırılsın

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Gazi Devlet Hastanesinde gerçekleşti.

Sosyal medyada tepki gösterilen olaya ilişkin alınan bilgiye göre; kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilen Ş.Y. isimli şahıs yaralanarak hastanelik oldu. Yaralı, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Darp sonucu yaralanan Ş.Y.'ye yardım etmek için yanına giden hastanede görevli polis memuru H.Ç., kendisini kimin darp ettiğini sordu. Bu sırada oturduğu yerden anıdan kalkan Ş.Y. polis memuruna birden tokat attı. Gözaltına alınan Ş.Y. İlyasköy Polis Merkezine teslim edildi. İfadesi alınarak 'görevli memuru mukavemet'ten bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ş.Y. alkollü olduğunu, kendisini kimin darp ettiğini ve polise saldırdığını hatırlamadığını savundu.

Savcı tarafından ifadesi alınan Ş.Y. nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşte tepki çeken görüntü:

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Sokakta darp edilen bir vatandaşın hastanede polise tokat atma anı kameraya yansımıştı. Dün olaya ilişkin basında yer alan haberler tepki çekmişti. Bugün ise sosyal medyada birçok kullanıcı #PoliseVuranEllerKırılsın hastag'ini kullanarak paylaşımda bulundu.

- "Ulan başına bişey gelse ilk önce polise gidersin şimdi o yumruğu atarken hiç mi? Düşünmedin"

- "Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan "

- "Bu Görüntülerde Şayet Polis Yapmış Olsaydı Açığa Alınıp Rezil Olacaktı Ama Polise Vuran İnsan Olmadık Adli Kontrol Şartı İle Serbet Kalmakla Yetindi Artık Dışarıda Bolca Anlatır Polise Bir Yumruk Attım Diye O Eli Bu Millet Kırar "