Skandal paylaşım! Netanyahu, Filistin katliamı destekçilerine teşekkür etti

İsrail'in Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya saldırmasıyla başlayan şiddet olayları Gazze'ye taşındı. Sivilleri bombalamaya devam eden İsrail, müslümanları katletmeye devam ediyor. Saldırıların başındaki isim İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yeni bir skandala imza atarak, katliama ortak olan ülkelere teşekkür etti.

Filistin'de yaşanan insanlık dramı devam ediyor. Halka yönelik acımasız saldırılar her geçen gün şiddetini arttırırken, Mescid-i Aksa'da başlayan saldırılarını Gazze Şeridi'ne taşındı. Öte yandan hava saldırılarında sivil halk katlediliyor. İnsanlık suçu işleyen İsrail hükümeti, tepkilere rağmen geri adım atmıyor.

"İSRAİL'İN YANINDA OLDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından katliamla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamalara göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi ise yaralandı.

Dünya, müslümanlara yönelik katliamlara seyirci kalırken, Gazze'de yaşanan şiddet olaylarına dair her fırsatta "Saldırmaktan vazgeçmeyeceğiz" mesajı veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan tepki çeken bir Twitter paylaşımı geldi. Netanyahu, attığı tweette, Filistin halkına yönelik saldırılara destek veren ülkelerin bayraklarını paylaşarak, İsrail'in Filistin'e saldırıları süresince 'İsrail'in yanında kararlılıkla durdukları' için teşekkür etti.

KATLİAMLARA DESTEK VEREN ÜLKELER

Netanyahu'nun, destek için teşekkür ettiği ülkerin başında ise ABD yer alıyor. Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna ve Uruguay ülkelerine ait bayrakları paylaşan Netanyahu'nun tweeti oldukça tepki topladı.