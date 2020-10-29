İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in sosyal meyda hesabında yaptığı paylaşım ile İslam peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürleri yayımlayan Fransız dergisi Charlie Hebdo'ya destek verdiği ortaya çıktı.

NEPTÜN SOYER'DEN CHARLIE HEBDO PAYLAŞIMI

Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in; sosyal medya hesabında Charlie Hebdo'ya destek için derginin Hz. Muhammed'e (sav) hakaret eden sayısıyla çekilmiş fotoğrafını paylaştığı öğrenildi.

Neptün Soyer'in Instagram hesabında bundan yaklaşık 3 yıl önce yaptığı paylaşımı bugün sildiği öğrenildi.

TUNÇ SOYER'İN KIZI DEFNE SOYER DE BENZER BİR PAYLAŞIMDA BULUNMUŞ

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kızı Defne Soyer'in de; o dönem Instagram hesabında konuya ilişkin "Dinden önce insanlık" ifadelerine yer verdiği bir fotoğraf paylaştığı öğrenildi.

Neptün Soyer'in paylaşımı:

Defne Soyer'in paylaşımı:

NEPTÜN SOYER KİMDİR?

Neptün Soyer, 1966'da Balıkesir’de doğdu. Memur bir babanın kızı olan Neptün, babasının mesleği dolayısıyla ülkenin birçok şehrinde okuma fırsatı edindi.

Neptün Soyer, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu. 1988-1990 yılları arasında İzmir Gümüldür’deki bir otelde çalıştı. Turizm sektöründe çalışan Neptün Soyer, 1991'de Seferihisar’da tatil köyü kurdu. Bu iş sayesinde Neptün Soyer, İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlanmış ve bir daha da oradan ayrılmamıştır. Ayrıca Neptün Soyer, 2000-2017 yılları arasında matematik öğretmeni olarak köy ilkokullarında çalıştı.

Tunç Soyer ile evli olan Neptün Soyer’in Duygu ve Defne adında iki kızı var.