Skandal sözler: Krizin nedeni Türkiye, Erdoğan'ın hedefi ise Yeni Osmanlı

Rum lider Nikos Anastasiadis, "Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin Kıbrıs'taki ortamı zehirlediğini" öne sürdü.

Dış Rumlar Konferansında açıklamalarda bulunan Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, tek kaygısının gelecek nesillere olumlu bir gelecek bırakmak olduğunu belirtti.

"Türkiye'nin tavrının, Kıbrıs sorununun çözümlenmemesinin nedeni" olduğunu öne süren Rum lider, Doğu Akdeniz'deki çalışmaları "provakasyon ve işgal" olarak niteledi.

Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitlik isteğine de karşı çıkan Anastasiadis, "Kıbrıs Rum tarafının bu talebi, önerildiği şekliyle, eşitsizlik ve haksızlık" dedi.

"YENİ OSMANLI İMPARATORLUĞU VİZYONU"

Anastasiadis ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "enerji istilasının" "yeni Osmanlı İmparatorluğu vizyonu"nun bir parçası olduğunu öne sürdü.

SKANDAL SÖZLER: TÜRKİYE'NİN MÜDAHALE HAKLARININ OLMAMASI GEREKİR

Etkinlikte konuşan Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos da, Kıbrıs'ta çözüm için şartları olduğunu ifade etti. Rum Papaz II. Hrisostomos, "Bir çözümde, Türkiye'nin müdahale haklarının olmaması gerekir. Ayrıca Ada, Türk askerinden ve Türkiye Cumhuriyeti kökenli vatandaşlardan kurtarılmalı" dedi.