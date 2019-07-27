Skandal! Ünlü dizide iki kız çocuğunu öpüştürdüler

Netflix'te yayınlanan ve oldukça seveni bulunan 3 Altında: Arcadia Hikâyeleri' animasyon dizisinde yer alan görüntüler herkesi şaşkınlığa uğrattı

EŞCİNSEL TEMALI İÇERİKLERİN SAYISI ARTTI

Türkiye'nin de aralarında olduğu dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca kullanıcısı olan Netflix'de çocuklara yönelik skandal içerikler bulunuyor. 2019'un ilk çeyrek raporunda yüzde 10 değer kaybı yaşayan ve 100 binin üzerinde kullanıcı kaybeden Netflix, yayın politikasında değişikliklere giderek eşcinsel temalı içeriklerin sayısını artırmaya başladı.

NETFLİX AÇIKLAMA YAPMADI

Netflix'te yayınlanan "3 Altında: Arcadia Hikâyeleri" adlı çocuk animasyon çizgi dizisinin 2. sezonunda 9-10 yaşlarında iki kız çocuğunun öpüştüğü sahneye sosyal medyadan çok büyük tepki geldi. Uzmanlar da cinsel kimliklerin henüz yeni oturmaya başladığı bu yaş grubu için, böyle içerikler yapılmasını ahlaki ve sağlıklı bulmadıklarını açıkladılar.

Netflix'in bu tartışmalara ilişkin açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu...

3 ALTINDA: ARCADİA HİKAYELERİ FİLMİNİN KONUSU

Dünya'ya mecburi iniş yapan iki kaçak, soylu ve genç uzaylı; galaksiler arası ödül avcılarından kaçarken, insanlar arasında yaşamaya uyum sağlamaya çalışıyor.

Başroldekiler:Tatiana Maslany, Diego Luna, Nick Offerman

Yaratıcılar:Guillermo del Toro