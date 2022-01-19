Skandalın böylesi! CHP’li Bilecik belediye başkanı Semih Şahin’in danışmanı rüşvet alırken yakalandı

Bilecik belediye başkanı Semih Şahin’in danışmanı Selçuk Erdağı hakkında ihaberda bulunuldu.

Sabah'ta yer alan haberde aktarılan bilgiye göre; Bilecik'te bir kişi Erdağı'nın kendisinden Alışveriş Merkezi'nin 330 bin dolar istediğini belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Bilecik KOM Şubesi ekipleri harekete geçti. Para alışverişinin şüphelinin Bilecik Belediyesindeki ofisinde gerçekleşeceği, öğrenen polis yaptığı çalışmanın ardından operasyon için düğmeye bastı.

SELÇUK ERDAĞI GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda Selçuk Erdağı, Belediyede bulunan odasında rüşveti alırken yakalandı. Erdağı gözaltına alınırken, daha önceden seri numarası alınmış 200 bin dolara da belediyedeki operasyonda el konuldu.