Skerdi Xhixho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Skerdi Xhixho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Skerdi Xhixho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Skerdi Xhixho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Skerdi Xhixho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Skerdi Xhixho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Skerdi Xhixho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Skerdi Xhixho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Skerdi Xhixho 15 Ocak 2005 tarihinde Korçë şehrinde doğmuştur.  Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Skerdi Xhixho Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Skerdi Xhixho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Skerdi Xhixho'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Skerdi Xhixhoboyu ve yaşı kaç

Skerdi Xhixho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Skerdi Xhixho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Skerdi Xhixho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Skerdi Xhixho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2019 yılında Skënderbeu U17

1 Temmuz 2021 yılında Skënderbeu U19

1 Ağustos 2022 yılında FCSB U19

Skerdi Xhixho kimdir

Skerdi Xhixho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Skerdi Xhixho şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KF Skënderbeu Korçë (2018-)

Skerdi Xhixho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U17 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Skerdi Xhixho nereli

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