TV8'in büyük ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da dün Annenize Sorduk yarışmasında Elif 3-2'lik skorla Berkan'ı yenerek Skoda Kodiaq marka bir otomobilin sahibi oldu. Yarışmanın ardından Skoda Kodiaq, internette Skoda Kodiaq fiyatı nedir? Skoda Kodiaq 2020 özellikleri nelerdir? başlıkları ile aratılarak çokça arananlar arasına girdi. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgilere haberimizde yer verdik.

SURVİVOR'DA ARABAYI KİM KAZANDI?

Survivor'da araba ödülünü kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Finale kalan isimler Berkan ve Elif oldu. Yarışmacılar arasındaki kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan isim 3-2'lik skorla ELİF oldu.

SKODA KODİAQ ÖZELLİKLERİ

ELEKTRİKLİ BAGAJ KAPAĞI & SANAL PEDAL

Tek bir dokunuşla bagaj kapağının açılıp kapanabilmesini sağlayan "Elektrikli Bagaj Kapağı" özelliğine ilave olarak, elleriniz doluyken bagaj kapağını açabilmenizi sağlayan "Sanal Pedal" özellikleri KODIAQ'ta isteğe bağlı olarak sunulmaktadır.

EXCLUSIVE IŞIK PAKETİ

Karoq ile ilk kez sunulacak olan Exclusive Işık Paketi, ön kapılarda bulunan LED aydınlatmalarla gece hoş bir ambiyans yaratıyor

ADAPTİF HIZ SABİTLEYİCİ

Temel hız sabitleyici özelliklerine ilave olarak öndeki araç ile aradaki mesafeyi otomatik olarak ayarlayarak yolculukların daha güvenli ve konforlu olmasını sağlar

GERİ MANEVRA ASİSTANI

Geri Manevra Asistanı bir park yerinden çıkarken kör noktadan gelen araçları tespit ederek sürücüyü uyarır ve gerektiğinde otomatik olarak fren yapar.

ŞERİT TAKİP ASİSTANI

Şerit Takip Asistanı 65 km/s üzeri süratlerde güvenlik riski oluşturabilecek şerit değişikliğine müdahale ederek aracın güvenli seyrine devam etmesini sağla

ŞERİT DEĞİŞTİRME ASİSTANI

Şerit Değiştirme Asistanı özelliğine sahip KODIAQ ile şerit değiştirmek daha güvenli olacak

DİJİTAL GÖSTERGE PANELİ

Karoq'un iç bölümünü gerçek bir kokpite dönüştürdük. Fonksiyonel olduğu kadar estetik olan Dijital Gösterge Paneli, ihtiyacınız olan tüm bilgileri size anında sunar ve otomobilin her detayına olan hakimiyetinizi en üst seviyeye taşır. İster sürüş bilgileri, ister bilgi-eğlence verisi ister navigasyon olsun, ihtiyacınız olan tüm bilgilere anında erişim sağlayacaksınız.

YÜKSEK ÇEKİM GÜCÜ

En zorlu şartlara hazır yeni KODIAQ, ŠKODA'nın geliştirdiği ''kristalize'' tasarım dili sayesinde vücut bulan keskin ve nefes kesici hatları ile saygın ve tüm güçlüklere meydan okumaya hazır. Fonksiyon ve estetiğin bir araya geldiği yeni KODIAQ, benzersiz iç mekan genişliği, verimli motor seçenekleri, üstün arazi

kabiliyeti ve hayatı kolaylaştıran Simply Clever özellikleri ile her disiplinde iddiasını ortaya koyuyor

AFS ÖZELLİKLİ FULL LED ÖN FAR GRUBU VE SİS FARLARI

Görmek ve fark edilir olmak. Full LED Ön Far Grubu ve Sis Farları, sürüş güvenliğinin en önemli unsurlarından birisi olan görüş mesafesini ve aydınlatma kalitesini maksimum seviyeye çıkarır. Tasarımın gücünün en net yansıması olan ve kristal cam işçiliğinden ilham alınarak tasarlanan far grubu, standart olarak sunulan LED Gündüz Sürüş Aydınlatmaları ile fark edilir olmayı her şartta sağlayacak.

AMBİYANS AYDINLATMALARI

Kodiaq, estetik iç mekan tasarımına kişisel dokunuşunuzu katmak için aracınızın iç ambiyansını değiştirebileceğiniz 10 farklı renk seçeneğine imkan tanıyor. Otomobilin HMI (Human – Machine Interface) Multimedya Sistemi üzerinden ayarlanabilen ambiyans aydınlatmaları dilediğiniz atmosferi yaratmak için harika bir seçenek

MOBİL EĞLENCE MERKEZİ

ŠKODA Kodiaq, yeni nesil HMI multimedya sistemlerini, kullanıcı dostu ara yüz ve sayısız özellikler ile sunarak araç içi eğlence sistemleri kavramına sayısız çözüm üretiyor. Standart olarak sunulan Bolero 8'' Dokunmatik Multimedya Sistemi, yolculuklara keyif katacak ve sürekli ''online'' olmanızı sağlayacak fonksiyonları ve yenilikçi HMI araç kontrol ünitelerini bünyesinde barındırıyor.

SANAL GERÇEKLİK

10,25'' boyutundaki Dijital Gösterge Paneli, klasik otomobil kadran tasarımlarına yepyeni bir yorum getiriyor. 1280×480 piksel çözünürlüklü yüksek kaliteli ekran sayesinde ses, telefon, araç durumu, sürüş verileri, destek sistemleri ve opsiyonel olarak sunulan navigasyon parametlerine ait tüm bilgileri istediğiniz gibi kumanda edebilir ve ihtiyacınız olan verilere anında ulaşabilirsiniz.

7 KİŞİLİK SEÇENEĞİ

İsteğe bağlı olarak 3. sıra koltuklar ile tercih edilebilen Kodiaq, kalabalık seyahatler için 7 koltuk kapasitesine erişebiliyor. Benzersiz iç mekan tasarımı ve bir SKODA geleneği olan ''alan mühendisliği'' sayesinde uzun süreli seyahatlerde bile 7 kişinin konforu daima garanti altında.



DİNAMİK ŞASİ KONTROL SİSTEMİ

Kodiaq'ın yüksek performans ve sürüş keyfine kişisel dokunuşunuzu katmak için tercih edebileceğiniz Dinamik Şasi Kontrol Sistemi, sönümleme ve yönlendirme özelliklerini, tercih ettiğiniz sürüş moduna göre ayarlayabilmenizi sağlar. Sistem Normal, Eco, Sport, Individual modlarına ilave olarak 4×4 özelliğine sahip araçlarda Snow moduna sahiptir.

KESSY

Otomobil anahtarının yanınızda olması halinde bu özellik ile donatılan araçlarda merkezi kapı kilidinin açılması ve kapatılması için veya motoru çalıştırmak ve kapatmak için kumandaya müdahele etmeye gerek kalmıyor.

ÇEVRE GÖRÜŞ KAMERASI

Aracı çevreleyen 4 farklı kameradan aldığı görüntüleri, ister tek başına ister 360° kuş bakışı görünüş olarak multimedya ekranına yansıtan sistem, dar yerlerden geçerken veya park ederken gerekli tüm alan bilgisini detaylı bir şekilde sağlar.

YOĞUN TRAFİK ASİSTANI

Adaptif Hız Sabitleyici özelliğine sahip DSG şanzımanlı Kodiaq'larda sunulan inovatif bir özelliktir. Adaptif Hız Sabitleyici aktifken, dur-kalk trafiğin yoğun olduğu yerlerde sürücünün gaza veya frene müdahale etmesine gerek kalmadan aracın ilerleyip, durmasını sağlar.

SKODA KODİAQ FİYATLARI

Skoda' nın yeni suv modeli Kodiaq, 246 bin TL' den satışa sunuluyor. 4 farklı donanım seçeneği ile satışta olan model, dizel motora da sahip.

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite: 264.900 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium: 294.900 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige: 329.900 TL

2.0 TDI SCR 190 PS DSG 4x4 L&K Crystal: 574.400 TL

SKODA HAKKINDA BİLGİLER

Škoda Auto, Çek otomobil üreticisi, en eski otomobil üreticilerinden biridir. 1991’de Volkswagen Grubu tarafından satın alınmıştır. Şirket 1895 yılında Laurin & Klement adlı aile şirketinde çalışan 2 kişinin bisiklet yapmak üzere ortaklık kurmaları ile kuruldu. 1899’da motosiklet, 6 yıl sonra da araba üretmeye başladılar. Fabrikası Mlada Boleslav kentinde bulunmaktadır. “Škoda” Çekçede “hasar” anlamına gelmektedir.

Mladá Boleslav şehri ve otomobil üreticisi Škoda Auto, 100 yıldan uzun bir süredir birlikte gelişme göstermektedirler. Škoda Auto, şehrin yüz ölçümünün üçte birinden fazlasını kaplamakta ve şehrin bütünleşik bir parçasıdır. Ana üretim operasyonu kademeli olarak fabrikanın yeni bölümlerine kaydırılmış ve orijinal haliyle korunan eski fabrika tesisin uç noktasında kalarak otomobil üreticisinin şehre bakan yüzü haline gelmiştir.