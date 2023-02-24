Slavi Paskalev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slavi Paskalev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slavi Paskalev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slavi Paskalev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slavi Paskalev 1 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Слави Антонов Паскалев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slavi Paskalev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Slavi Paskalev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitosha Bistritsa futbol takımında oynamaktadır. Vitosha Bistritsa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Slavi Paskalev'nin Vitosha Bistritsa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Slavi Paskalev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slavi Paskalev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slavi Paskalev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slavi Paskalev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Lok. Sofia

1 Temmuz 2017 yılında Partizan

1 Şubat 2019 yılında Strumska Slava

1 Temmuz 2019 yılında Partizan

1 Temmuz 2021 yılında Vitosha

Slavi Paskalev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slavi Paskalev şuan Vitosha Bistritsa takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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