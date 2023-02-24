Slavisa Pejic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slavisa Pejic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slavisa Pejic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slavisa Pejic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slavisa Pejic 25 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Slaviša Pejić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slavisa Pejic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kozara Gradiska futbol takımında oynamaktadır. FK Kozara Gradiska takımına - tarihinde katılmıştır. Slavisa Pejic'nin FK Kozara Gradiska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Slavisa Pejic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slavisa Pejic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slavisa Pejic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slavisa Pejic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slavisa Pejic şuan FK Kozara Gradiska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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