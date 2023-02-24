Slobodan Djekic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slobodan Djekic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slobodan Djekic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slobodan Djekic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slobodan Djekic 10 Ağustos 2001 tarihinde Doboj şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Slobodan Đekić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slobodan Djekic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MENAGERADI68SOCCER yapmaktadır. Slobodan Djekic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krupa na Vrbasu futbol takımında oynamaktadır. FK Krupa na Vrbasu takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Slobodan Djekic'nin FK Krupa na Vrbasu ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Slobodan Djekic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slobodan Djekic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slobodan Djekic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slobodan Djekic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2019 yılında Monterosi

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

26 Şubat 2021 yılında Tekstilac

5 Ağustos 2021 yılında FK Krupa

Slobodan Djekic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slobodan Djekic şuan FK Krupa na Vrbasu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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