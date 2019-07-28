Slobodan Miloseviç Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SLOBODAN MİLOSEVİÇ KİMDİR?

Doğum tarihi : 20.Ağustos.1941 Ölüm tarihi : 11.Mart.2006

Slobodan Miloseviç kaç yaşında öldü : 65

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Devlet Başkanı

Slobodan Miloseviç doğum yeri : Pasarofça, Sırbistan

Ölüm yeri : Lahey, Hollanda

SLOBODAN MİLOSEVİÇ BİYOGRAFİSİ

Sırbistan ve eski Yugoslavya devlet başkanıdır. Hırvatistan, Bosna ve Kosova'da işlenen savaş suçları nedeniyle yargılandı. Dünya onu Sırpların Bosna'da yaptığı katliamlar ile tanımış ve Sırp kasabı olarak tarihe geçmiştir.

Slobodan Miloseviç, 20 Ağustos 1941 tarihinde Pasarofça, Sırbistan’da doğmuştur. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra evi terk eden babası 1962'de tabanca ile kendisini vurarak intihar etti. Sıkı bir komünist olan öğretmen annesi de 1972'de intihar etti. Amcası da tıpkı anne ve babası gibi intihar etti. Slobodan MiloseviçYugoslavya'da Belgrad Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1964 yılında mezun oldu. Ardından Belgrad belediye başkanının ekonomi danışmanı olarak çalışmaya başladı. Komünist Parti'ye katıldı. Sırbistan Komünist Partisi Başkanı olan arkadaşı İvan Stamboliç tarafından 1984 yılında Komünist Partisi liderliğine getirildi.

Burada yaptığı Sırp hakları savunuculuğu, dünyanın en asil milleti En üstün ırkının Sırplar olduğu şeklinde yaptığı meşhur konuşmayla Sırp milliyetçilerinin ve halkın sevgisini kazanmış, ardından yakın arkadaşı İvan Stamboliç’i komünizm ve Sırp karşıtı siyaset gütmekle suçlayarak istifaya zorladı. 1989yılında Yugoslavya Devlet Başkanı olmuştur. Göreve gelir gelmez Kosova'nın özerk statüsüne son verdi. 1990 yılında Kontrolü sağlamak için Yugoslav birliklerinin bölgeye gönderdi ve Kosova hükümetini feshetti.

Slobodan Miloseviç, okul yıllarında koyu bir komünist aileden gelen Mira Markoviç ile tanıştı. 1965 yılında Mirjana Marković ile evlendi. Marko Milošević ve Marija Milošević adlarında iki çocuğu oldu.

1991 yılında Hırvatistan ve Slovenya'nın Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan etmesi üzerine Slovenya sınırlarına tanklar gönderdi. Kısa süren bir savaşı tetikleyerek, Slovenya'nın ayrılışını engelledi. Hırvatistan'daki Sırpları da silahlara sarılmaları için cesaretlendirdi.

1992 yılında Ocak ayında Hırvatistan'da BM gözetiminde ateşkes yürürlüğe girerken, mart ayında Bosna-Hersek bağımsızlığını ilan etti. Bu kez Bosnalı Sırpların ayaklanması için destek verdi.

Yaklaşık 250 bin kişinin öldüğü Bosna Savaşı'nın başlamasından üç yıl sonra, ABD'nin girişimiyle Dayton'da Hırvat ve Bosnalı liderlerle barış masasına oturmayı kabul etti.

Yugoslavya'da 1996 yılında kasım ve aralık aylarında yapılan seçimlerde, eski Sırp liderinin müttefikleri genel seçimleri kazandı. Muhalefetteki koalisyon, yerel seçimlerde başkent Belgrad da dahil olmak üzere kentlerin çoğunda zafer kazandı. Ancak kendi kontrolündeki Seçim Komisyonu, yerel seçimleri iptal etti. Bu karar, ülkeyi 250 bin kişinin katıldığı seçim sonrası şiddetine sürükledi.

1997 yılında şiddet olayları yayılırken, Slobodan Miloseviç ocak ayında yenilgiyi kabullenerek, bazı kentlerin kontrolünü muhalefete bıraktı. 15 Temmuz 1997 tarihinde parlamento tarafından Yugoslavya devlet başkanlığına getirildi.

15 Temmuz 1997 - 5 Ekim 2000 tarihleri arasında 3. Yugoslavya Devlet Başkanı olarak başta idi.

1998 yılında Kosova'da Arnavutların ayaklanmasını bastırmak için 1998 Şubatta bölgeye birlikler gönderdi. Bölgede şiddet sürerken BM Güvenlik Konseyi, 1998 Eylül ayında derhal ateşkes ve siyasi diyalog çağrısında bulunulan öneriyi kabul etti.

1999 yılı 18-19 Martta Fransa'da yapılan barış görüşmelerinde Kosovalı Arnavutlar bölgeye geçici özerklik tanınmasını öngören barış anlaşmasını imzaladı, ancak Sırplar anlaşmayı reddetti. Görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine 1999 yılı 24 Mart’ta NATO bombardımanı başladı.

1999 yılı 27 Mayıs’ta Lahey'deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi (USSM), Slobodan Miloseviç'i savaş suçu sanığı ilan etti. Bu arada, NATO bombardımanı Sırp askerlerinin Kosova'dan çekilmeye başladığı 1999 yılı 10 Haziran’a kadar sürdü.



2000 yılı 24 Eylül’de Yugoslavlar doğrudan devlet başkanını seçmek için ilk kez oy kullandı. Seçimde Miloseviç karşıtları, Voyislav Koştunitsa'yı zafere taşırken, seçim komisyonu seçimlerin ikinci turunun yapılması gerektiğini açıkladı, ancak bu da ülke çapında gösterilerin başlangıcı oldu.

2000 yılı 5 Ekim’de Belgrad caddelerine yürüyen Miloseviç karşıtları parlamento, televizyon binası ve polis karakollarını ele geçirdi. Bu isyan Miloseviç'in iktidardaki sonu oldu. Hakkında çok sayıda yolsuzluk suçlaması olan Miloseviç'in evi polis tarafından kuşatıldı.

2001 yılı 1 Nisan’da Sırp yetkililer Miloseviç'in pazarlıklardan sonra teslim olduğunu ve Belgrad cezaevine gönderildiğini duyurdu. Ağır savaş suçları iddiasından hakkında 66 ayrı dava bulunan Slobodan Miloseviç, Hollanda'nın Laheykentindeki eski Yugoslavya için kurulan Savaş Suçları Mahkemesi'nde 12 Şubat 2002 tarihinde başlayan ve dört yıl süren mahkemede yargılandı.

Slobodan Miloşeviç, Hollanda’da Lahey yakınında ABD öncülüğünde kurulan, BM'ye bağlı mahkemenin yaptırdığı özel cezaevinin bulunduğu Kuzey Denizi'ne nazır Scheveningen'de tutuluyordu.

Slobodan Miloseviç, 11 Mart 2006 tarihinde Lahey, Hollanda’da bulunduğu hapishanede kalp krizinden 65 yaşında ölmüştür.

r.