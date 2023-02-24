Slobodan Tomic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slobodan Tomic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slobodan Tomic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Slobodan Tomic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Slobodan Tomic 3 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Slobodan Tomić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Slobodan Tomic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Slobodan Tomic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Gradina Srebrenik futbol takımında oynamaktadır. OFK Gradina Srebrenik takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Slobodan Tomic'nin OFK Gradina Srebrenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Slobodan Tomic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Slobodan Tomic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Slobodan Tomic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Slobodan Tomic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Zvijezda 09

31 Temmuz 2021 yılında TOSK Tesanj

7 Eylül 2022 yılında Po­dri­nje

7 Şubat 2023 yılında OFK Gradina

Slobodan Tomic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Slobodan Tomic şuan OFK Gradina Srebrenik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Slobodan Tomic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U18 takımında 6 numaralı formasıyla 11 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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