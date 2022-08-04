Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, bu turnuvanın 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko takımı ile eşleşti. Bu kapsamda Slovacko takımının hangi ligde mücadele ettiği ve hangi ülkenin takımı olduğu futbolseverlerin odağında yer alıyor. Peki Slovacko nerenin, hangi ülkenin takımı? Hangi ligde oynuyor?

SLOVACKO NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI? HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Slovacko, Çekya'nın takımıdır. En üst düzey futbol ligi olan 1.Lig'de mücadele eden Slovacko, 16 takımlı ligde geçtiğimiz sezonu 4.sırada bitirmiştir.

Slovacko takımı maçlarını 8 bin kişi kapasiteli Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty'de oynamaktadır.

Bu takımın kadro değeri Transfermarkt verilerine göre 8.83 milyon Avro'dur.

Takımın en değerli oyuncusu 1.20 milyon Avro ile Marek Havlik'dir.