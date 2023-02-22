Slow Danladi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slow Danladi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Slow Danladi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Slow Danladi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Slow Danladi 3 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Slow Suleiman Danladi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Slow Danladi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remix Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına - tarihinde katılmıştır. Slow Danladi'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Slow Danladi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Slow Danladi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Slow Danladi şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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