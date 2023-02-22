Smart Enobong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Smart Enobong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Smart Enobong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Smart Enobong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Smart Enobong 5 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Smart Mfon Enobong şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Smart Enobong Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Smart Enobong, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına - tarihinde katılmıştır. Smart Enobong'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Smart Enobong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Smart Enobong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Smart Enobong şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.