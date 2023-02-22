Smart Enobong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Smart Enobong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Smart Enobong kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Smart Enobong ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.