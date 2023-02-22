Sochima Elum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sochima Elum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sochima Elum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sochima Elum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sochima Elum {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sochima Elum Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına - tarihinde katılmıştır. Sochima Elum'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sochima Elum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sochima Elum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sochima Elum şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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