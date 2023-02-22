Sochima Elum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sochima Elum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sochima Elum kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sochima Elum ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.