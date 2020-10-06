Socios nedir? Socios Token nasıl alınır? Nasıl toplanır?

Kripto para uygulaması olan Socios, Juventus, AS Roma, Paris Saint-Germain, Galatasaray, Atlético Madrid, FC Barcelona, Independiente gibi kulüplerinde sponsorudur. Son dönemde Türkiye'de de Galatasaray ve Trabzonspor'un sponsorlukları dolayısıyla popüler hale gelen Socios, taraftarların merakında. Peki, Socios nedir? Socios Token nasıl alınır? Detaylar haberimizde...

SOCİOS NEDİR?

Socios, $chz adlı kripto para kullanılan bir mobil uygulama ve sitedir. Socios.com'a katılan her kulüp, taraftarlarına kulüp meselelerinde oy kullanma ve ayrıcalıklı takım anketlerinde oy kullanma hakkını veren Taraftar Token'ı üretir. Bu tokenları satın alan taraftarlar, kulüpleri hakkında ayrıcalıklı birçok konuya erişebilir.

Taraftarlar, üye olarak kulübün alacağı kararlarla alakalı yapacağı anketlere katılabilir. Örneğin maça hangi marşla çıkalım, hangi formayı giyelim, hangi forma tasarımını beğendiniz gibi sorularla taraftara söz hakkı verilecek. Uygulamayı aktif kullandıkça da çeşitli ödüller kazanabilirsiniz. İmzalı forma, vip maç bileti, stadyum turu, antrenman izleme gibi ödüller, özel indirimlerde uygulama içinde yer alacak.

$CHZ NEDİR?

Bu kısım biraz karışık gelebilir. Socios.com, blokzincir teknolojisi üzerine kurulmuştur ve $CHZ adında dijital bir para birimi (kripto para) kullanır. Mağazalarda veya internet üzerinden yaptığınız alışverişlerde kullandığınız pound, euro ve dolar gibi fiziksel para birimlerinin aksine, kripto paralar yalnızca dijital ortamda bulunur ve sadece belli yerlerde veya platformlarda kullanılabilir.

Cadde üzerindeki mağazalar veya internet bankacılığı gibi merkezi bir otoritenin aksine kripto paralar; bakiyenizi saklamanın yanı sıra işlemlerin onaylanması ve doğrulanması için şifreli, uçtan uca bir ağ kullanır. Blokzincir adlı bu ağı, tüm işlemlerin kayıtlı yapıldığı, halka açık dev bir liste gibi düşünebilirsin. Blokzincir, bilgisayarda (ya da “düğüm”) saklanır; işlemin gönderenini, alıcısını, değerini ve yaklaşık olarak süresini doğrulanmış ve anonim bir şekilde listeler.

Her yeni işlem, yeni bir blok oluşturur ve oluşan yeni bloklar sabittir; bu nedenle de bir kez oluşturulduktan sonra değiştirilemezler. Oy kullanma haklarını satın alınabilir bir varlığa yani Taraftar Tokenlarına dönüştürerek, oylamayı dürüstlük içerisinde gerçekleştirmenin en pratik yolu olduğu için blokzincir kullanıyoruz.

SOCİOS TOKEN NASIL ALINIR? NASIL TOPLANIR?

Taraftar Tokenları, oy verme hakkına sahip olduğunuzu gösteren ve kulübe özel ödüller ve deneyimler kazanmanızı sağlayan dijital varlıklardır. Taraftar Tokenları, diğer kripto para birimleri gibi, VIP deneyimleri, özel ürünler, biletler vb. gibi diğer ‘ürünler’ ile değiştirilebilecekleri anlamına gelir.

Artırılmış gerçeklik coğrafi konum özelliğimiz aracılığıyla ücretsiz $SSU – Socios United Loyalty Taraftar Token’ları avlayabilirsiniz. Ve bunu yapmanın iki yolu var. Günlük Global Token Avları için her gün oturum açmanız gerekecek ve dünyanın neresinde olursanız olun çevrenizde $SSU – Socios United Sadakat Taraftar Token’ları üretilecektir. Özel durumlarda, Token Avı’nda $CHZ ve ortak kulüplerimizin Fan Token’ları da avlanabilecek.

Ancak, sahip olduğunuz miktarı en üst düzeye çıkarmak için Token Avı görev haritanızdaki her önemli noktayı ziyaret ettiğinizden emin olun. Toplandıkça, tüm ücretsiz token’lar Socios.com cüzdanınıza eklenecektir.

TOKEN AVI NEDİR?

Token Avı, kullanıcıların ücretsiz $CHZ ve Taraftar Tokenları toplayabileceği artırılmış gerçekliğe dayalı bir konum belirleme özelliğidir. Ayrıca iki oynama şekli vardır. Günlük Küresel Token Avları için her gün uygulamaya giriş yapmanız gerekir. Dünyanın neresinde olursanız olun, yakın çevrenizde $CHZ ve Taraftar Tokenları bulunacaktır. Yeterince şanslıysanız, özel tek bir alanda çok sayıda ücretsiz tokenı kullanıma sunacağımız özel ve yerel etkinliklerimizden birinin yakınında bulunabilirsiniz. Elinizde bulunanları maksimuma çıkarmak için Token Avı Görevi haritanızdaki tüm ilgili noktaları ziyaret ettiğinizden emin olun. Tüm ücretsiz tokenlar, toplanıldıkça Socios.com cüzdanınıza eklenir.