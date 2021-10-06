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Sodyum Bikarbonat ne demek, TDK'ya göre Sodyum Bikarbonat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sodyum Bikarbonat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sodyum Bikarbonat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sodyum Bikarbonat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sodyum Bikarbonat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sodyum Bikarbonat ne demek, TDK'ya göre Sodyum Bikarbonat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sodyum bikarbonat ne demek? Sodyum bikarbonat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sodyum bikarbonat kelimesi. Peki sodyum bikarbonat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sodyum bikarbonat nedir, sodyum bikarbonat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Sodyum bikarbonat kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Sodyum bikarbonat kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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SODYUM BİKARBONAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sodyum bikarbonat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sodyum bikarbonat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özellikle kabartma tozu olarak kullanılan madde, karbonat (NaHCO3)

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