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Sodyum Florit ne demek, TDK'ya göre Sodyum Florit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sodyum Florit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sodyum Florit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sodyum Florit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sodyum Florit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sodyum Florit ne demek, TDK'ya göre Sodyum Florit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sodyum florit ne demek? Sodyum florit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sodyum florit kelimesi. Peki sodyum florit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sodyum florit nedir, sodyum florit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SODYUM FLORİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sodyum florit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sodyum florit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Metalürjide, eczacılıkta kullanılan kristal madde (NaF)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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