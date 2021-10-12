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Sodyum Hidroksit ne demek, TDK'ya göre Sodyum Hidroksit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sodyum Hidroksit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sodyum Hidroksit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sodyum Hidroksit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sodyum Hidroksit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sodyum Hidroksit ne demek, TDK'ya göre Sodyum Hidroksit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sodyum hidroksit ne demek? Sodyum hidroksit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sodyum hidroksit kelimesi. Peki sodyum hidroksit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sodyum hidroksit nedir, sodyum hidroksit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SODYUM HİDROKSİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sodyum hidroksit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sodyum hidroksit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sabun yapımında kullanılan, 320 °C'de eriyen kuvvetli bir baz, sut kostik (NaOH)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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