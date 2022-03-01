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Sodyum Klorür ne demek, TDK'ya göre Sodyum Klorür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sodyum Klorür kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sodyum Klorür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sodyum Klorür nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sodyum Klorür kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sodyum Klorür ne demek, TDK'ya göre Sodyum Klorür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sodyum klorür ne demek? Sodyum klorür TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sodyum klorür kelimesi. Peki sodyum klorür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sodyum klorür nedir, sodyum klorür kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SODYUM KLORÜR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sodyum klorür kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sodyum klorür kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tuz

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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