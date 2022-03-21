Sodyum Nitrat ne demek, TDK'ya göre Sodyum Nitrat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sodyum nitrat ne demek? Sodyum nitrat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sodyum nitrat kelimesi. Peki sodyum nitrat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sodyum nitrat nedir, sodyum nitrat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SODYUM NİTRAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sodyum nitrat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sodyum nitrat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gübre yapımında, eti korumada kullanılan madde (NaNO3)

