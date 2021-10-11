Sodyum Sülfat ne demek, TDK'ya göre Sodyum Sülfat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sodyum sülfat ne demek? Sodyum sülfat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sodyum sülfat kelimesi. Peki sodyum sülfat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sodyum sülfat nedir, sodyum sülfat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SODYUM SÜLFAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sodyum sülfat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sodyum sülfat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tekstil, kâğıt, cam sanayisinde kullanılan madde (Na2SO4)

