Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası Sofi Nurettin ile ilgili arama yapılmaya başlandı. Peki Sofi Nurettin kimdir? | Sofi Nurettin öldürüldü mü? İşte ayrıntılar...

SOFİ NURETTİN KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli teröristin Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini belirtti.

SOFİ NURETTİN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gara'da 13 kişinin şehit olduğu operasyonla ilgili talimatı veren PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin isimli teröristin, ülkenin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Sofi Nurettin adlı teröristin, Mehmetçik'e karşı pek çok saldırının da sorumlusu olduğunu belirten Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milli İstihbarat Başkanlığımızın yerini belirlediği PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sufi Nurettin isimli terörist ülkenin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadın sorumluluğunu yürütmüş, ardından Suriye'deki faaliyetlerin başına geçmiştir. Bu terörist Fırat Kalkanı, Zeytindalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının sorumlusudur. Gara'da 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri de bu teröristtir"