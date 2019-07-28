Sofia Khandemirova Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SOFİA KHANDEMİROVA KİMDİR?

Doğum tarihi : 16.Ağustos.1984

Sofia Khandemirova kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Sinema Oyuncusu

Sofia Khandemirova doğum yeri : Moskova, Rusya

SOFİA KHANDEMİROVA BİYOGRAFİSİ

2015 yılında“Rüzgarın Hatıraları” adlı sinema filminde oynadı

Sofia Khandemirova, 16 Ağustos 1984 tarihinde Rusya, Moskova’da doğmuştur. Moskova’da büyümüştür. Rusya’nın en iyi tiyatro okullarından biri olan Boris Şukin Tiyatro Enstitüsü’nde okudu.

Sofia Khandemirova, evlidir. Mstislav (d.2015) adında bir oğlu vardır.

Sofia Khandemirova, Moskova’da tiyatro oyunculuğu yapmaktadır, bu ilk filmi için Türkiye’ye geldi.

2015 yılında senaryosunu yazıp yönetmenliğini Özcan Alper'in yaptığı “Rüzgarın Hatıraları” adlı sinema filminde Onur Saylak, Tuba Büyüküstün, Sofia Khandemirova, Murat Daltaban, Mustafa Uğurlu, Ebru Özkan, Menderes Samancılar, Nihat İleri rol aldılar.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Rüzgarın Hatıraları (Meryem) (Sinema Filmi)