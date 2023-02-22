Sofiane Habibou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Habibou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sofiane Habibou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sofiane Habibou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.