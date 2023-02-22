Sofiane Habibou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sofiane Habibou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sofiane Habibou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sofiane Habibou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sofiane Habibou 1 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Nijer uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sofiane Habibou Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zandasports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 14 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Sofiane Habibou'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sofiane Habibou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sofiane Habibou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında M. Haifa U19
3 Aralık 2018 yılında Bilinmiyor
1 Ocak 2019 yılında M. Haifa U19
2 Ocak 2019 yılında Hapoel PT U19
30 Haziran 2019 yılında M. Haifa U19
1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor
14 Haziran 2021 yılında Wikki Tourists
Sofiane Habibou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sofiane Habibou şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Maccabi Haifa, FC Neve Yosef, Hapoel Petah Tikva
Sofiane Habibou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Niger U17 takımında 8 numaralı formasıyla 15 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.
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