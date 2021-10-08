Sofistik ne demek, TDK'ya göre Sofistik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sofistik ne demek? Sofistik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sofistik kelimesi. Peki sofistik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sofistik nedir, sofistik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Sofistik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Sofistik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

SOFİSTİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sofistik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sofistik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sofistik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sofistlere özgü

- Safsatalı, yanıltmalı

