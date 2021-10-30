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Sofistike ne demek, TDK'ya göre Sofistike kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sofistike kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sofistike ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sofistike nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sofistike kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sofistike ne demek, TDK'ya göre Sofistike kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sofistike ne demek? Sofistike TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sofistike kelimesi. Peki sofistike ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sofistike nedir, sofistike kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SOFİSTİKE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sofistike kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Sofistike kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sofistike kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yapmacık
- Yanıltıcı
- Karmaşık
- Karmaşık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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