Sofizm ne demek, TDK'ya göre Sofizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sofizm ne demek? Sofizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sofizm kelimesi. Peki sofizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sofizm nedir, sofizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Sofizm kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Sofizm kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

SOFİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sofizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sofizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sofizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bilgicilik

