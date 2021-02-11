Şoförüne kaçan Sevgi Kıranlı bulundu! Müge Anlı stüdyosunda birbirlerine girdiler...

3 aydır eşi Sevgi Kıranlı'dan haber alamayan ve kaçırıldığını iddia eden Davut Kıranlı Müge Anlı'ya başvurarak eşinin bulunmasını istemişti. Günlerdir aranan 49 yaşındaki Sevgi Kıranlı bir önceki gün telefonla bağlanarak, şoförüyle isteyerek kaçtığını söyledi.

Ardından bugünkü canlı yayına konuk olan Sevgi Kıranlı, Muharrem Bey’in eşi Semiha Hanım ile karşı karşıya gelince stüdyo karıştı. Semiha Hanım, Eşi ile kaçan Sevgi Hanım'ın üzerine yürüdü.

STÜDYO'DA GERGİN ANLAR

“Kendimi 18 yaşında genç kız gibi hissediyorum” diyen Sevgi Kıranlı utanmadığını söyledi. Bunun üstüne Muharrem Bey’in eşi Semiha Hanım sinir krizine girdi. Çocuklarını babasız bıraktığı için Sevgi Kıranlı’ya sinirli olduğunu söyleyen 3 çocuk annesi Semiha Cambaz “8 yaşındaki çocuğumu babasız bıraktın. Allah seni bildiği gibi yapsın” dedi.

''CEZAEVİNE GİRSE DE BEKLERİM''

"Güzelim" dediği eşi Sevgi Kıranlı'nın eve geri dönmesi için çağrıda bulunan Davut Kıranlı eşine büyü yapıldığını düşünüyor. Her şeye rağmen eşinden vazgeçmeyen Davut Kıranlı'nın eşi Sevgi Kıranlı "Muharrem'i ceza evine girse de beklerim" dedi. Alındığı polis merkezinden sağlık kontrolüne gönderilen Muharrem ise işlediği diğer suçlar nedeni ile tutuklandı.