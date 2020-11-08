Sofuoğlu'nun minik oğlu motosiklet üstünde
AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı, bir buçuk yaşındaki oğlunun motosiklet üzerindeki görüntüleri büyük beğeni topladı.
AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu tarafından sosyal medya hesabı üzerinden 1 buçuk yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı anların paylaşıldığı video, kısa sürede büyük beğeni kazandı.
AK Parti Sakarya Milletvekili, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Süpersport Şampiyonası'nda toplamda 5 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 1 buçuk yaşındaki oğlu Zayn'ın motosiklet kullandığı anların videosunu paylaştı.
Kenan Sofuoğlu'na ait Akyazı ilçesinde bulunan pistte çekilen görüntü kısa sürede büyük beğeni kazandı. Kenan Sofuoğlu tarafından, "Zayn 1 buçuk yaşında, 18 aylıkken sürmeye başladı" diyerek paylaşılan videoda, minik Zayn'ın motosikleti kullanırken, milli motosikletçi Sofuoğlu'nun da oğlunun kullandığı motosikletin yanında koştuğu anlar yer alıyor.