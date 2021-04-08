Soğuk sularda şampiyonluk mücadelesi! Antrenör baba, Kano Milli Takımı için oğlunu yarışlara hazırlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano Takımı Antrenörü Levent Akbulut, yarışlara hazırladığı kano sporcusu oğlu ve diğer sporcuların milli takım forması giymesi için mücadele veriyor. Antrenör Akbulut, su sporlarına ilgisi olan oğlu Alper'i kanoya yönlendirdi. Kano sporunda oğlunun da uluslararası yarışlarda mücadele vermesi ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmesi için çaba sarf eden Akbulut, 18 yaşındaki oğlu ve diğer sporcuların üzerine titriyor.

ŞAMPİYON YETİŞTİRMEK İÇİN TER DÖKÜYOR

Hedeflerinin 2024 olimpiyatlarında başarılı şekilde ülkeyi temsil etmek olduğunu anlatan Akbulut, "Alper küçük yaştan itibaren yüzme başta olmak üzere farklı branşlarda eğitim aldı. Kano, Türkiye'de gelişmekte olan bir branş. Özellikle geleceğin sporcularını bu branşa yönlendirmek için çok önemli faaliyetler yürütülüyor." dedi. Milli forma hedefine ulaşabilmek için hazırlıklarını babasının da desteğiyle büyük bir çaba ve gayretle sürdürdüğünü vurgulayan Alper Akbulut, şöyle konuştu: "Soğuk sularda her gün düzenli antrenman yapıyorum. 14 yaşında başladığım kanoda antrenmanlara ara vermeden devam ediyorum. Babam benim en büyük destekçim. Diğer bireysel sporlara göre kano biraz daha zor. Açık alanda hava koşulları ne olursa olsun üstesinden gelmeniz gereken bir spor. Çünkü bu spor, bir denge işi ve üstesinden gelmek oldukça zor. Eğer çabalarımın karşılığını alırsam yurt dışına gideceğim. Hedefim yurt dışında milli formayla bayrağımızı dalgalandırmak."

KAYNAK: Anadolu Ajansı