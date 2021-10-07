Söğüş ne demek, TDK'ya göre Söğüş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Söğüş ne demek? Söğüş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi söğüş kelimesi. Peki söğüş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre söğüş nedir, söğüş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Söğüş kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Söğüş kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

SÖĞÜŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Söğüş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre söğüş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Soğuk olarak yenen haşlanmış et

- Üzerine yağ ve limon konulmadan ve birbirine karıştırılmadan yenen dilimlenmiş domates, salatalık vb



SÖĞÜŞ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Şimdi her sokakta bir tavukçu aşevi var. Tavuğun çorbasını, söğüşünü, suyuna pilavını satıyor.

