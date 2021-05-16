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  3. Şok iddia! Emir Sarıgül, Sibel Can ile tatil yaparken Buket Aydın'a...

Şok iddia! Emir Sarıgül, Sibel Can ile tatil yaparken Buket Aydın'a...

Ünlü spiker Buket Aydın, Emir Sarıgül ile yaşadığı ilişkinin ardından magazin dünyası tarafından konuşulmaya devam ediyor. İlişkisini yakın zamanda bitiren Sarıgül ile Aydın ikilisi hakkında şok iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...

Şok iddia! Emir Sarıgül, Sibel Can ile tatil yaparken Buket Aydın'a...

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ve spiker Buket Aydın'ın aşkı kısa bir süre önce bitmişti. Emir Sarıgül ve Sibel Can ikilisi geçtiğimiz günlerde özel yatta tatil yaparken yakalanmıştı. Can ve Sarıgül'ün tatili devam ederken yeni gelişmeler gündeme geliyor. 

SİBEL CAN İLE TATİL YAPARKEN BUKET AYDIN'A ÇİÇEK GÖNDERDİ

Uçankuş'ta yer alan haberde, Emir Sarıgül'ün şarkıcı Sibel Can ile tatil yaparken 4 gün boyunca Buket Aydın’a çiçek gönderdiği iddia edildi. Sibel Can İstanbul'a döndüğü anda Sarıgül, Detoks kampında olan, evlenme teklifi ettiği Buket Aydın'ın yanına gitti. Ancak Aydın, Sarıgül'ü geri çevirdi.

Tüm bunlar yaşanırken Saba Tümer ve Mert Vidinli, Aydın ile Sarıgül'üm barışması için çaba sarf etti.

Şok iddia Emir Sarıgül Sibel Can ile tatil yaparken Buket Aydın a Şok iddia Emir Sarıgül Sibel Can ile tatil yaparken Buket Aydın a

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