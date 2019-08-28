Şok iddia! Türkiye'nin gözlem noktası Suriye saldırdı mı?

Son dakika! Rusya Lideri Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib kararının ardından Suriye ordusunun, Türkiye'nin 10 numaralı gözlem noktasına uçakla saldırdığı iddia edildi.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaklaşık 1 saat 20 dakika süren ikili görüşmenin ardından Moskova'da ortak basın toplantısı düzenlemişti. İki liderin konuşmalarında en çok yer verdikleri konu, görüşmenin odak noktası olan İdlib'di. Putin, "Türkiye Cumhurbaşkanı ile İdlib'de teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılması gerekenler için anlaşma sağladık" derken, Erdoğan "Soçi Mutabakatı ile üzerimize düşen sorumlulukları ancak rejimin saldırılarına son verilmesiyle yerine getirebiliriz" ifadesini kullanmıştı.