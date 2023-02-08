Şok market kapılarını depremzedelere açtı! "Daha çok çalışacağız, daha çok yardım edeceğiz..."

Yıldız Holding bünyesinde kurulan Şok market zinciri depremzedelere bütün marketlerinin kapısını açtı! Gıda sıkıntısı çeken vatandaşlara yardım eli uzatan Yıldız Holding, "Daha çok çalışacağız, daha çok yardım edeceğiz..." sözleriyle depremzedelerin hayır duasını aldı.

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Şok market kapılarını depremzedelere açtı! "Daha çok çalışacağız, daha çok yardım edeceğiz..."

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlar arama kurtarma ekibi beklemiş ve bölgede enkaz çalışmaları başlamıştı. Havaların da soğuk olmasıyla birlikte acil yardıma ihtiyaç duyan çok sayıda vatandaş ısınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekti. Türkiye'nin dört bir yanından AFAD, AKUT, Kızılay ve birçok kurum yardım kampanyaları başlattı. Yardımlar deprem bölgesine gelmiş fakat hala ihtiyaçlarını karşılayamayan binlerce vatandaşa yarım elini Yıldız Holding uzattı.

Şok market kapılarını depremzedelere açtı! "Daha çok çalışacağız, daha çok yardım edeceğiz..."

DEPREMZEDELERE ÜCRETSİZ DAĞITTI

Yıldız Holding’in perakende şirketlerinden Şok Market afet bölgelerinde ayakta kalan mağazalarındaki gıda ve kişisel bakım ürünlerini depremzedelere ücretsiz bir şekilde dağıttı. Ayrıca bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere mağazaların en kısa sürede tekrar faaliyete geçebilmesi için ekipler bölgede çalışmaya başladı.

"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Yıldız Holding Şok market CEO'su Uğur Demirel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşıma " Canımız yanıyor, içimiz acıyor... Kızılay ile koordineli olarak hazırladığımız malzemeleri afet bölgesine ulaştırmaya devam ediyoruz. Acımızı, üzüntümüzü anlatmak için kelimeler yetersiz. Çok üzgünüz… Daha çok çalışacağız, daha çok yardım edeceğiz ve birlikte aşacağız." notunu düştü.

Şok market kapılarını depremzedelere açtı! "Daha çok çalışacağız, daha çok yardım edeceğiz..."

"ALLAH ŞOK MARKETTEN RAZI OLSUN"

Vatandaşlar ise bu zor günlerde ihtiyaçların geç gelmesi nedeniyle evlerinden uzak aç bir şekilde camide beklemek zorunda kaldılar. Sağlam olan Şok marketlerde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar "Allah Şok marketten razı olsun" ifadeleriyle teşekkürlerini belirtti.

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