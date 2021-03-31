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ŞOK market Ramazan kolisi (paketi) 2021 fiyatı ne kadar, kaç TL ? ŞOK Ramazan kolisi içinde neler var?

Ramazan ayına günler kala milyonlarca kişi Ramazan paketlerini merak ediyor. Ramazan kolisi 2021 kataloğu yayınlayan ŞOK markette Ramazan ayı vesilesi ile indirimli ürünler bulunuyor. Peki ŞOK market ramazan kolisi (paketi) 2021 fiyatı ne kadar, kaç TL ? ŞOK Ramazan kolisi içinde neler var? Detaylar haberimizde...

ŞOK market Ramazan kolisi (paketi) 2021 fiyatı ne kadar, kaç TL ? ŞOK Ramazan kolisi içinde neler var?

Marketlerde, Ramazan günlerinde birçok ailenin ihtiyacını karşılayacak nitelikte Ramazan paketleri sunulmaya başlandı. Ramazan paketini satışa sunan ŞOK market birçok evde Ramazan'ın bereketli geçmesini sağlayacak. Ramazan ayı içerisinde en çok tüketilen ürünlerin yer aldığı ŞOK market ramazan kolisi (paketi) 2021 fiyatı ne kadar, kaç TL ? ŞOK Ramazan kolisi içinde neler var?

ŞOK MARKET RAMAZAN KOLİSİ (PAKETİ) 2021 FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

ŞOK market tarafından Ramazan ayına özel birçok ürünün yer aldığı özel bir katalog yayınlandı. İftar sofralarını güzelleştirmek için gerekli malzemelerin yer aldığı ŞOK market Ramazan paketini satışa sundu. Bu sene Ramazan ayı için hazırlanan ŞOK Ramazan paketi 2021, 69,95 TL fiyatı ile satışa sunuldu. Ramazan Ayı içerisinde en çok tüketilen ürünlerin yer aldığı ŞOK Ramazan paketi 2021, birçok ailenin ihtiyacını karşılayacak nitelikte.

ŞOK market ramazan kolisi (paketi) 2021 fiyatı ne kadar, kaç TL ? ŞOK Ramazan kolisi içinde neler var?

ŞOK RAMAZAN KOLİSİ İÇİNDE NELER VAR?

ŞOK Market'in 69,95 TL olan Ramazan Kolisinin içerisinde hurmalar, kadayıflar, tatlılar, güllaçlar bulunurken ayrıca un, bulgur, pirinç uygun fiyatı ile yer alırken atıştırmalıklar, gazlı içecekler, kuruyemişler, makarnalar ve zeytin çeşitleri yer alıyor.

ŞOK market ramazan kolisi (paketi) 2021 fiyatı ne kadar, kaç TL ? ŞOK Ramazan kolisi içinde neler var?

69,95 TL'LİK ŞOK RAMAZAN ERZAK PAKETİ

ŞOK Ramazan paketi içerisinde şu ürünler yer alıyor:

-Bizim Vatan domates salçası 830 gr

-Deren filiz çay 500 gr

-Evin ayçiçek yağı 1 lt

-Piyale un 1 kg

-Piyale kakaolu puding 150 gr

-Piyale ezogelin çorba 80 gr

-Piyale burgu makarna 500 gr

-Anadolu mutfağı Pilavlık pirinç 1 kg

-Anadolu mutfağı kırmızı mercimek 1 kg

-Anadolu mutfağı pilavlık bulgur 1 kg

-Anadolu mutfağı tuz 750 gr

-Altınküp küp şeker 1 kg

-Marmarabirlik siyah zeytin 400 gr

ŞOK market ramazan kolisi (paketi) 2021 fiyatı ne kadar, kaç TL ? ŞOK Ramazan kolisi içinde neler var?

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