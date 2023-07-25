Şok marketler rakiplerini yine çok kızdıracak! Müşterilerine 'Win' kampanyasıyla yüzlerce lira kazandıracak, tek şartı var!

ŞOK Marketler yeni sadakat programı "Win" ile müşterilerine binlerce lira para kazandırıyor. ŞOK Marketler'in online ticaret uygulaması Cepte ŞOK'u indirip üye olan müşteriler, hem ŞOK mağazalarından hem de Cepte ŞOK'tan Win programı sayesinde avantajlar elde ediyor.

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Şok marketler rakiplerini yine çok kızdıracak! Müşterilerine 'Win' kampanyasıyla yüzlerce lira kazandıracak, tek şartı var!

ŞOK Marketler yeni sadakat programı "Win" ile kazandırıyor. ŞOK Marketler'in online ticaret uygulaması Cepte ŞOK'u indirip üye olan müşteriler, hem ŞOK mağazalarından hem de Cepte ŞOK'tan Win programı sayesinde avantajlar elde ediyor.

ŞOK'UN TEK BİR ŞARTI VAR!

Türkiye'nin 81 ilinde 10 bini aşkın mağazasıyla hizmet veren ŞOK Marketler, kazandıran yeni sadakat programı Win ile müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Müşterilerinin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını tek yerden ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlayan ŞOK Marketler, "Win" ile müşterilerine her hafta farklı ürün gruplarında, seçili ürün ve markalarda kampanyalar düzenliyor. Win'li müşteriler kampanyalı ürünlerden alışveriş yaptıkça TL kazanıyor; kazanılan TL tutarı, Cepte ŞOK'taki Win cüzdanlarına yüklenerek hem ŞOK mağazalarında hem de Cepte ŞOK'taki alışverişlerde kullanılabiliyor.

"MÜŞTERİLERİMİZE ALIŞVERİŞ YAPTIKÇA KAZANDIRMAYI"

ŞOK Marketler'in bütçe dostu güvenilir ürünleriyle halkın gönlünde önemli yer edindiğini ifade eden ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel şunları söyledi:

"Sadece belli dönemlerde değil, yılın her günü kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bu politikamızı düzenli olarak farklı ürün gruplarında ve farklı markalarda gerçekleştirdiğimiz kampanyalarla da destekliyoruz. Amacımız müşterilerimizin ihtiyacını en doğru şekilde tespit ederek tüm ihtiyaçlarını kendisine en yakın noktadan ve en uygun fiyatla karşılamasını sağlamak. Hayata geçirdiğimiz Win sadakat programı ile de müşterilerimize alışveriş yaptıkça kazandırmayı ve bu şekilde bütçelerine daha çok katkı sağlamayı hedefliyoruz".

Şok marketler rakiplerini yine çok kızdıracak! Müşterilerine 'Win' kampanyasıyla yüzlerce lira kazandıracak, tek şartı var!

Şok marketler rakiplerini yine çok kızdıracak! Müşterilerine 'Win' kampanyasıyla yüzlerce lira kazandıracak, tek şartı var!

Şok marketler rakiplerini yine çok kızdıracak! Müşterilerine 'Win' kampanyasıyla yüzlerce lira kazandıracak, tek şartı var!

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