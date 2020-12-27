Şok tepki! Galatasaray'a yenilen Trabzonsporlu futbolcuları çöpe attılar

Trabzonspo, Süper ligin 15. Haftasında sahasında Galatasaray'a 2-0 yenildi. Bu mağlubiyet sonrası yerel medyadan Karadeniz Gazetesi tüm takım oyuncularını çöp kutusu üzerine koyarak “sizin yeriniz burası” diye manşet atması gündem oluşturdu.

Yerel medyası güçlü illerden biri olan Trabzon, özellikle Trabzonspor ile yatan Trabzonspor ile kalkan seyircisi ve medya gücüne sahip.

Bu şehirde özellikle Trabzonspor'un maçlarına kadınından erkeğine yedisinden yetmişine büyük bir ilgi vardır özellikle Trabzonspor'un maçı olduğunda şehirde hayat durur yendiği zaman şehir karnaval yerine döner yenildiği zamanda adeta kimsenin ağzını bıçak açmaz moraller çok bozuk olur bu durum en çok da şampiyonluk yolunda ezeli rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında daha da yoğun yaşanır.

Trabzonspor geçen sene son anda kaçırdığı şampiyonluğun ardından bu yıl kadrosunu koruyamamış gidenlerin yerine bir çok transfer yaparak başladı geçen senenin aksine bu yıl çok başarısız sezon geçiren bordo mavililer şampiyonluktan uzak ve aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı sezona teknik direktör Eddie Newton ile başlayan Karadeniz temsilcisi başarısız sonuçların ardından görevine son vererek yerine tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı'yı getirmişti.

Avcı, yönetimindeki borda mavili ekip ligin 15. Haftasında karşılaştığı ezeli rakibi Galatasaray'a sahasında 2-0 yenilmesi hem taraftarların hem de yerel medyanın tepkisine neden oldu. Alınan başarısız sonuçlarla attıkları manşetlerle Türkiye'nin hep gündeminde olan yerel basın Galatasaray maçından sonrada aynı başlıkları atarak tepkilerini dile getirdiler. Bu başlıklardan en ağırı Karadeniz Gazetesi attığı manşette futbolculara tepki gösterdi. Futbolcuların tamamını çöp kutusunun üzerinde göstererek “sizin yeriniz burası” diye manşet atarak çok sert tepki göstermiş oldu.